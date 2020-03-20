光學鏡頭廠—玉晶光(3406)公告2019年及今年2月獲利自結數，2019年稅後盈餘25.22億元，創下歷年新高，每股盈餘為24.79元，公司自結2月稅後盈餘為1億3031萬元，遠優於去年同月虧損狀況，單月每股盈餘為1.17元，美系外資在玉晶光公告獲利自結數後發布最新報告力挺，給予玉晶光「逢低買進」評等，目標價維持670元，玉晶光今天盤中股價亦亮燈漲停。

玉晶光近期受到台股隨全球股市崩跌影響，股價連番重挫，3月19日以跌停板作收，失守300元關卡，公司應主管機關要求公告獲利自結數。

受惠於蘋果iPhone 11系列銷售出色，2019年合併營收為120.45億元，創下歷年新高，稅前盈餘為35.25億元，稅後盈餘25.22億元，創下歷年新高，每股盈餘為24.79元；玉晶光在大陸廈門廠自2月10日復工後，復工率快速提升，客戶訂單需求相當穩定，公司自結2月合併營收為6.93億元，年成長215%，稅前盈餘為1億8137萬元，稅後盈餘為1億3031萬元，遠優於去年同月虧損狀況，每股盈餘為1.17元；隨著復工率提升及出貨物流趨於正常，玉晶光表示，3月合併營收會比2月好，如無意外，第2季也會比第1季好。

美系外資在最新報告指出，玉晶光含處分閒置工廠稅前獲利2.95億元，2019年第4季稅前盈餘及稅後盈餘分別為13.96億元和9.98億元，單季每股盈餘達9.66元，我們認為核心業務業績應該與預期相符，而今年2月稅前盈餘1.81億元及稅後盈餘1.3億元，2月獲利的成長可以緩解投資人在新冠肺炎(COVID-19)爆發期間對玉晶光獲利能力的擔憂；年初至今，玉晶光股價已修正49.3%(台股則下跌21.7%)，我們認為這是過度反應，玉晶光仍是我們在亞洲蘋果供應鏈中的首選之一，建議長期投資者逢低買入，目標價維持在670元。

(時報資訊)