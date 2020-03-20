行政院長蘇貞昌今（20）日赴立院總質詢，針對新冠肺炎防疫紓困總預算未來是否再加碼，表示台灣此次防疫均超前布署、相關作為都已經「移緩濟急」，並寬籌相關經費，許多並未包括在600億元特別預算內，若未來經費不足將隨時再加碼。

針對蔡英文總統提及為交通、旅遊及航空產業籌措100億元預算協助，蘇貞昌表示，針對產業、消費群都有準備，交通部及財政部已特別召開專案會議，對航空業寬列大筆預算紓困，針對消費者、旅遊等在特別預算或相關作業中均有編列，就各部會職責編列規範指引。

蘇貞昌也再次強調，前天主持紓困會議，要求各部會推動紓困振興，務必要讓人覺得政府「有用心」、「有關心」，同時要求做到「寬一點」、「快一點」、「方便一點」，以「3點2心」原則將紓困振興做到最好。

對於近來國外留學生返台熱潮，蘇貞昌認為，台灣相對於國外不但控制疫情，相關準備也非常充裕，使許多國人同胞及留學生感覺到台灣的好而決定返台，對此表示歡迎，但懇請一定要依規定、以最嚴格的自我要求做好管理，才不會增加防疫人員工作負擔。

(時報資訊)