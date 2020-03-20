大寮區公所20日舉行里業務會報，高雄巿長韓國瑜率民政、工務、新聞等一級主管與會，他說自己專程搭捷運來大寮，除了看防疫工作，也看環境。未來大寮農業要採取攻擊型，不管內銷還外銷，都要強力促銷。

韓國瑜說他專程搭捷運來，第1個看防疫，99％的人都有戴口罩，第2個看車廂，非常乾淨，下來以後看到享溫馨KTV，問了站長，晚上很多年輕人來唱歌，搭乘最後一班車回去。擔心登革熱，也看了水溝，還好水溝裡沒什麼水。

他說，除了81期重劃相當重要，大寮區的淹水也很嚴重，在水患的部分預計2至3年，全高雄水患都要治好，治水是個大學問，所以請水利專家李鴻源來把脈，第1年能做的都做了，抓到了68個淹水點，今年開始要繼續衝刺。

韓國瑜也提到，說起紅豆大家都講到萬丹，為什麼沒有人講大寮的紅豆？因為品牌沒有打出去，除此之外，大寮的米也是很好的，所以未來大寮的農業，要採取攻擊型的農業，不管是內銷還是外銷，都要強力的促銷。

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(中時 )