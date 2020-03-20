央行降息、台股報復性反彈500餘點，營建族群今日由中小型個股擔任衝鋒大隊，國揚(2505)、冠德(2520)、聯上發(2537)、宏盛(2534)等皆曾攻上漲停板；高價股今日人氣匯聚，長虹(5534)漲幅逾7%、華固(2548)多空在80元處展開攻防，興富發(2542)、潤隆(1808)漲幅都在5%以上。

若由過去歷史經驗來看，利息降低有利房地產動能，此波降息能否吸引資金轉戰房市，市場人士持保留態度，永慶房產集團業務總經理葉凌棋說，超低利率環境的出現，對於自住需求民眾或多或少具備吸引力，但目前想購屋的民眾都是抱持著撿便宜的心態，同時也普遍期待房價下跌，若房價認知差距難拉近，要成交不容易，加上疫情威脅看來至少會持續到今年第二季，恐加重國內中小企業無薪假、倒閉、歇業等狀況，都可能讓民眾荷包縮水，消費、購屋能力受限。

中信房屋研展室副理張漢超表示，央行此次大幅降息1碼就是希望刺激市場資金流動，卻也透露對經濟後市保守的看法，降息對房貸族減壓效果有限，短期內應不至於導致資金大幅流向房市。目前房貸利率已是2003年SARS期間的相對低檔（當時房貸利率約為2.5～3.5%間），且這幾年政府也祭出房地產政策限制防範游資流入房市，降息對於資金大幅投入房市的誘因已不如SARS當年，因此應不致促使資金大舉流入房市而造成過熱的現象。

瑞普萊坊研究部市場分析師黃庭洲則是指出，這次降息所透露的訊息與預期，如：封城、停工、失業、企業倒閉等隱憂，在高度不確定之下，企業主、受薪階級唇亡齒寒，預期收入減少，將緊縮消費，暫緩投資、購屋計畫。從利率條件變化分析來看，「降息」已非觸發自住買方進場的單一、主要動機，況且目前還有高房價、高負擔，乃至高跌價風險，因此帶動房市效果極有限。

(時報資訊)