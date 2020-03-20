《韓股》韓股報復性反彈5％，一度熔斷暫停交易 11:422020/03/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為緩解新冠肺炎大流行疫情對經濟造成的衝擊，全球持續接力推出大規模經濟激勵方案，以及南韓國內新冠肺炎新增確診病例數再度跌破100例，為市場信心帶來提振，周五南韓KOSPI指數上演報復性反彈，盤中飆漲5%，一度觸發熔斷機制，在當地上午11點22分市場暫停交易5分鐘。目前韓股漲3.77%。大型股普遍上揚，權值最重的三星電子勁揚4.77%，SK海力士漲6.96%，電池大廠三星SDI強彈13.66%。 (時報資訊) #三星 #全球 #上揚 #韓股 #報復性反彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 《韓股》聯準會降息也難喘息，韓股升轉跌 12:162020/03/16 財經 《韓股》憂疫情衝擊擴大，韓股大跌3.19％ 15:572020/03/16 財經 《韓股》憂疫情衝擊，韓股盤中跌2.56％ 11:422020/03/17 財經 《韓股》憂疫情重創經濟，韓股匯同步重挫 16:312020/03/17 財經 《韓股》憂疫情衝擊，韓股升轉跌 12:332020/03/18 財經 《韓股》韓股暴跌近5％，創近10年來最大跌幅 16:142020/03/18 財經 《韓股》韓股暴跌逾8％，觸發熔斷機制 11:422020/03/19 財經 《韓股》「疫」外恐慌，韓股崩跌8.39％ 15:572020/03/19 財經 《盤中解析》護盤下猛藥，報復性反彈500點 10:512020/03/20 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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