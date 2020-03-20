為緩解新冠肺炎大流行疫情對經濟造成的衝擊，全球持續接力推出大規模經濟激勵方案，以及南韓國內新冠肺炎新增確診病例數再度跌破100例，為市場信心帶來提振，周五南韓KOSPI指數上演報復性反彈，盤中飆漲5%，一度觸發熔斷機制，在當地上午11點22分市場暫停交易5分鐘。目前韓股漲3.77%。大型股普遍上揚，權值最重的三星電子勁揚4.77%，SK海力士漲6.96%，電池大廠三星SDI強彈13.66%。

(時報資訊)