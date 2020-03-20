玉山金(2884)旗下玉山銀行與東南亞Razer Fintech合作，連結旗下第三方支付平台Razer Merchant Services(簡稱RMS)打造雙向跨境支付服務，提供台灣消費者以多元便利的支付方式購買全球電商的數位服務或實體商品，同時也提供台灣商戶或賣家外銷東南亞市場，透過RMS收款並將帳戶餘額提回台灣，與台灣企業共創新商機。

Razer Fintech為東南亞最具指標性的金融科技業者之一，旗下RMS前身為東南亞最大第三方支付平台MOLPay，合作電商包括全球知名品牌如Google、Facebook、Agoda、Amazon、Lazada、蝦皮、天貓、淘寶、Grab等，並已整合馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南、菲律賓等多國在地化支付金流，每年處理總值數十億美元的電子支付交易。Razer Fintech活躍於東南亞金融科技市場，今年1月宣布爭取新加坡純網銀執照，旗下電子錢包Razer Pay也與VISA合作發展預付卡。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，透過Razer Fintech和玉山的創新能力、用戶體驗、風險控管與豐富的跨界連結經驗，為台灣與東南亞的消費者、商戶打造安全便利的跨境支付體驗，並逐步深化各項場景金融的合作佈局。本次透過玉山與RMS平台整合，不論國際電商進入台灣市場，或台灣電商前進東南亞，僅須透過一次性的API串接，即可連接台灣及東南亞各國在地化的支付金流服務，雙方合作項目預計在今年陸續上線。

Razer Fintech CEO李立明表示，與優秀合作夥伴串聯數位金融服務是Razer的服務宗旨，Razer擁有超過8,000萬的數位網民，與玉山銀行深化合作推廣金融的創新應用，第一階段以讓用戶降低支付門檻及跨越交易疆界為首要目標。消費者對於支付方式存在多元需求，例如東南亞有許多年輕客群經常藉由轉帳、超商等付款方式來購買應用程式，可以擴大線上刷卡付費以外的市佔，帶動整體手機應用程式營收成長。

玉山銀行積極佈局電子支付，近年也積極開發各項金融服務API應用，包含掃碼支付、帳戶扣款、生活繳費、即時綁卡等，希望與跨界合作夥伴共同打造支付生活圈，也讓消費者在生活場景中取得便利的金融服務。

(時報資訊)