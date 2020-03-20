不聽勸遊土耳其警官夫妻，在遊土耳其旅遊團，紛紛確診後，被罵爆了，警官夫妻遊程中，心情七上、八下，根本沒遊興可言，原訂20日回台，面臨了無班機可搭，夫妻想盡辦法，決心提前結束這趟「危險之旅」，歷經轉機，19日晚間已經飛回台灣，初檢是陰性，由防疫計程車先載回家，要居家檢疫14天，好好「神隱」一陣子。

土耳其疫情爆發，遊土耳其成了「眾矢之的」，據了解，幾乎同時間，台灣出團兩團遊土耳其，觀光的地點和時間都差不多，但其中一團16人，9人確診，另一團則到目前為止，都沒有人確診，根據衛生單位調查，確診一團在遊程中，都沒戴口罩，晚上還去看歌舞秀，但另團則戴口罩，也取消歌舞秀形成，無人感染。

土耳其警官夫妻回來，目前檢查結果沒染疫，讓同事都為他慶幸，也鬆了一口氣，警官夫妻目前居家檢疫，要隔離14天，彰化縣警察局表示，該警官的隔離，要請自己的事假、病假，如果超過天數太多，可能影響到考績，最壞可能吃「丙」等，但幸好提前順利回國了，檢疫14天要觀察身體狀況 。

(中時 )