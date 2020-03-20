林咚咚、貝童彤、撒基努近日上《聽媽媽的話》大聊房事，林咚咚表示大學畢業後聽從夫家安排，以青年購屋方案，買下內湖區總價3000萬的房子，本來是以兩人名義買下房子，但她坦承因信老公而誤簽文件，最後變成總債務人，她抱怨老公把房子拿去二胎再三胎，讓她債務累累，這房子至今目前每月繳的4.5萬都還只是利息，今年12月才開始要繳一個月10萬房貸本金，她痛苦地說：「他愛妳時房子、車子全部給妳，不愛時債務、孩子都給妳。」

《聽媽》班底林咚咚艱辛養3個孩子。(年代提供)

貝童彤21歲時就懂得投資房產，她覺得租不如買，當時買了人生第一間「起家厝」，位於汐止區，21坪2房2廳2衛，總價310萬，她分享幕後最大功臣是媽媽，她一出社會固定每月給家用3萬元，媽媽全幫女兒投資滾出房子頭期款！早些年已把汐止房賣掉，目前住在婆婆家，她表示未來還是想買房出去住，此語引起小禎「婆媳不和」的揣測，她急忙解釋，「不然我們生2寶都要被小孩監督很可怕。」

貝童彤年輕時就在汐止區買房。（年代提供）

撒基努表示4歲時隨著父母北漂到台北，因原住民刻板印象，租屋時需保證人才可在台北租房子，如今他月收100K以上，考量台北買房壓力大不如便宜租，屆時年老、退休時能返鄉，現在以7500元的價錢在淡水租60坪透天屋，外加一個院子，一住就是30年！

原住民男星撒基努北漂租屋卡關。（年代提供）

(中時 )