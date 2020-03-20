行政院13日宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，批評台中市長盧秀燕太激進，盧秀燕20日在市議會答詢時，爆料中央曾兩來找她談，第一是不希望台中市落實生煤管制條例，生煤不可減到1104萬公噸，第二不同意裁撤任何一部機組，還要求增加兩部機組，為了市民她絕不會答應，「就像孩子都生了4年，才說婚姻無效」，但瞠目結舌的，中央竟然把生煤管制條例廢了，就像「娶不到你，乾脆把你殺了，中央比較激進」。

台中市議員黃健豪、冉齡軒等人，今天在議會案報告時，關切中央竟指台中市對《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，反應激進，引發市議員不滿，難道保護環保也不能有積極作為。

盧秀燕說，行政院13日宣告台中市生煤自治條例部份條文的目的，就是不准台中減煤改善空汙，該自治條例已實施四年，主要目的就是約束中火及其它民營燃煤大廠必須減煤改善空汙，中央一旦將該自治條例宣告無效，未來台中不管是公營電廠或民營燃煤大廠，都不受自治條例限制。

盧秀燕表示，該自治條例無效，令人不解，台中市政府環保局實施4年，「就像孩子都生了四年，才說婚姻無效」對待台中市民，還有中部民眾，台中市對所有民眾的健康分析，認為不希望中央有兩套標準。

冉齡軒強調，台中市民也不是二等公民。台中市生煤管制自治條例認為要重新制定，比照歐美先進國家徵收碳稅，循序漸進，回饋我們的產業及人民，台中市爭的環保權益，不是再跟中央在打打口水戰。

盧秀燕首度說出中央找談兩次的內容，基調就是有兩個重點，第一個不希望我們落實生煤管制條例，生煤不可以減到1104萬公噸，第二個不同意裁撤任何一部機組，而且還要求要增加兩部機組，好變成10組機組。

她強調，這兩次中央所提的內容，一個是要求不要落實生煤管制條例，第二個不同意裁撤機組，而且要求增加機組，所以站在尊重議會落實生煤管制條例以及守護我們台中市民健康的立場，「我不能答應，因為我沒有辦法答應」。

盧秀燕說，中央說她比較激進，不過，因為這個生煤管制條例是市議會通過，而且已經執行4年，也因此她個人無權答應，「我沒有辦法替台中市民答應」，議會通過的生煤管制條例不能不執行，連要裁撤兩部機組，也不能夠替台中市民答應，因為她這兩個都沒有答應，「所以中央認為我沒辦法協調，認為我比較激進」。

她也直言，比較瞠目結舌的是，因為沒有辦法答應中央退讓，一定落實生煤管制條例，不能增加機組，中央竟然將台中市沒有辦法退讓生煤管制條例，行政院乾脆就把生煤管制條例廢了，覺得就好像「娶不到妳，乾脆把妳殺了！」中央作法才激進。

(中時 )