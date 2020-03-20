澎湖防疫番外篇的小確幸，澎湖縣政府公車改裝變身防疫專車，原本擔心避之唯恐不及，怎料公車司機們爭搶擔任防疫專車駕駛，這群防疫幕後英雄們贏得最熱烈掌聲，最正港的新澎湖之光。

離島澎湖防疫最澈底，零確診、零缺口，縣府引以為傲超前布署，首創全國在機場及港口設置紅外線體溫測量儀、居家檢疫報到站、禁止公務員請假出國等，深獲各界肯定好評。

尤其配合中央規定，居家檢疫者入境澎湖禁止搭乘大眾運輸工具回家，於是縣府再次首創全國新創舉，將12人座小型公車改裝成防疫專車，確保防疫周全。

澎湖縣公共車船處指出，小型巴士司機與乘客車門獨立又相隔距離，只要關閉冷氣、開啟車窗通風，公車司機配戴口罩、往返程全車消毒等配套措施，即安全無虞。

防疫專車新措施上路，車船處一度擔心沒人願意擔任專車司機，處長陳寶緞更苦於如何開口，沒想到消息一傳出，公車司機們居然主動請纓，願意肩負起乘載居家檢疫者返家的危險艱鉅任務。

20多名司機爭先報名秒殺，車船處不得不抽籤決定人選，處長陳寶緞感動落淚，這是她公務職場生涯最溫馨的一刻，感些車船處夥伴們危難中力挺到底，於是特別撥用個人特支費為所有防疫專車司機們額外加保500萬元意外險。

防疫專車司機們異口同聲表示，對抗疫情擔任防疫工作第一線責無旁貸，澎湖鄉親休戚與共都是一家人，澎湖防疫扎實零缺口，自己不擔心、家人也不反對，我們願意以行動力愛澎湖，宣示打擊疫情的決心，共度難關。

(中時 )