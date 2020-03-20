台積電今（20日）股價展開報復性反彈，盤中一度大漲逾7％，帶動台股狂噴超過500點，重返9100點大關。財信傳媒董事長謝金河表示，台股這波殺戮中，投資人急於賣股套現，主要是「信心崩潰」，他認為國安基金要護盤，最好先盯住台股護國神山台積電股價！

謝金河在臉書發文表示，全球股市疫情升溫，除了中國股市外，幾乎沒有一個能倖免。台股昨（19日）殺破10年線，最低跌至8523點，單是3月以來，台股已重挫2610點，跌幅高達23.12%，這個跌幅跟全球大致同步，這這恐怕是台股史上最慘烈的下跌。

「在今年新春紅盤台股跳空大跌近700點後，在後續的多空交戰中，稍有猶豫的投資人都難逃這一波殺戮。而且，在殺戮中，大家只求套現，根本不在乎公司有沒有價値。」

他指出，台股能不能穩得住，台積電角色非常重要。這兩天台積電有員工確診，影響市場信心，股價一口氣殺到235.5元，台積電從346元跌下來，已經跌掉110.5元，假設今年台積電零成長，EPS是去年的13.32元，那麼市場若給20倍本益比，合理股價約265元左右，若PE降至15倍，下檔約200元，而今年台積電若每季配息2.5元，20倍本益比的殖利率約3.77%，若反映15倍本益比，殖利率高達5%，在零利率的時代，台積電仍具有高度投資價值。

「外資把台積電當超級提款機，今年以來，外資賣超台積電705652張，大約2千多億台幣，為外資賣超台股的6成比重。」謝金河強調，前兩天美股狂殺，台積電ADR最低殺到43.23美元，後續是否再破底也決定台積電的股價。「國安基金要護盤，最好先盯住台積電股價！」

(中時電子報)