◎留學生沒口罩 藍籲蔡政府開放寄送

新冠肺炎疫情全球蔓延，很多家長擔憂在海外就讀的孩子的安危。國民黨今天舉行「聆聽家長心聲，救救台灣留學生」記者會，呼籲我國各地外館應該儘速聯繫當地留學生，並提供專線，給予必要的協助，同時適度開放家長可以寄送口罩等防疫物資給在國外的留學子女，或者將防疫物資寄送到駐外館，尤其統一配送。

◎封關第2日湧人潮 舊金山留學生穿隔離衣入境

隨著新冠肺炎在全球迅速蔓延，中央流行疫情指揮中心日前宣布，所有入境旅客一律居家檢疫14天，並將美國及澳洲等國的旅遊警告提升至第三級，許多留學生及旅遊民眾20日紛紛從美澳搭機返台「避難」。

◎PTT釀囤貨潮 調查局追源頭

社會上出現搶購囤積民生物資潮，調查局發現PTT網站「問卦」，17日出現一則「台灣量販店什麼時候會開始有搶購潮？」的發文，假訊息防制中心將溯源追查，如果有鼓吹民眾囤積物資，將依相關法令嚴辦。

◎旅行社救命錢 交部補助3億退團手續費

新冠肺炎疫情重創觀光、運輸產業，且衝擊持續擴大，交通部長林佳龍日前拋出「紓困2.0」，獲得總統蔡英文支持加碼100億元穩定相關產業。據悉，交通部正研議加碼方案，除人才培訓案可望再加碼，部長林佳龍也指示研議「救命錢，直接發」的措施，另對於旅行業退團手續費，也擬由政府補助，減輕消費者和業者處理退團糾紛的成本。

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(中時電子報)