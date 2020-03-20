「法院還給我們清白！可以問心無愧問政為人民發聲了！」台東縣議會3名議員郭宗益、楊秋珍、李數奼3人分別遭對手和檢察官提起當選無效之訴，最終結果全都逆轉勝！3人均被判勝訴，可以光明正大問政了。

2年前台東地第19屆縣議員選舉，卑南選區的郭宗益、東海岸選區的楊秋珍、綠島選區的李數奼3人從激烈選戰中脫穎而出，戰勝對手，但卻分別遭競爭對手和檢察官以涉嫌賄選提起當選無效之訴。

3位議員在一審時皆被台東地方法院判處當選無效，3人提起上訴，近日高分院花蓮分院判決出爐，3位議員全都逆轉勝，保住議員身分，因當選無效之訴採2審制，檢方也不得再上訴。

李數奼說，她當過綠島鄉長，選舉期間剛好有鄉民住院，她前往探望按造習俗包個紅包，讓病人討個吉利，未料卻無端被扯上賄選，讓她十分無言。

楊秋珍表示，她則被控告拿現金給選民賄選，實際上那是獨居老人，中秋節她發紅包給獨居老人與選舉無關，況且時間點又是在選前1年，那時她都尚未決定是否參選，哪來的賄選之舉。

郭宗益表示，他則被控告和某樁腳買票有關，但他和那位樁腳根本不熟，也沒拿錢給他，實在是非常冤枉，如今法院還給他們清白，終於可以光明正大來為人民發聲了。

(中時 )