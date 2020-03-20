新冠肺炎疫情嚴峻、全球環境艱難，本著「慈悲與禪」的精神，靈鷲山開山住持心道法師期勉共修持誦《楞嚴咒心》。（靈鷲山佛教教團提供）

全球靈鷲人念起來！新冠肺炎疫情嚴峻、全球環境艱難，本著「慈悲與禪」的精神，靈鷲山開山住持心道法師期勉共修持誦《楞嚴咒心》，4月22日世界地球日當天，募集一億遍，回向人人平安、地球永續、全球新冠肺炎不再擴大蔓延。

靈鷲山佛教教團自2月10日至今，已持誦《楞嚴咒心》5596萬0569遍，16日起，職工也同心齊力發心午間10分鐘持咒，希望隨著心道法師的慈悲願力，持續鼓勵越來越多人一起持咒，共振、迸發更多善心善念的能量，為地球祈福。

靈鷲山護法會秘書長寶月法師表示，誠如心道法師所說的，在這個過渡時期，我們的力量來自團隊，團隊就是我們的護身符，善業就是我們的避難所，雖然此時我們無法聚在一起，大家一定要有信心、功課一定要做、《楞嚴咒心》一定要持，仍要透過網路及電話等方式來連結。

靈鷲山職工陳先生表示，平常就習慣持誦〈大悲咒〉，這次參與共修持咒是一種難得的體驗，大家在固定的時間一起共修，有共同的目標，持咒時覺得比較有力量，團隊也變得更有向心力。

另一位唐小姐說，心不安定的時候，她習慣稱誦觀世音菩薩名號及持誦〈大悲咒〉，這樣的共修活動很不錯，時間一到，大家都會放下手邊的事，專注地共修，也特別能感受到正能量的磁場。還沒發起共修的時候，因為擔心疫情，內心會比較惶恐，共修讓大家能為防疫貢獻自己的力量，也讓心比較安定、踏實。

不只台灣，《楞嚴咒心》募集活動受到全球靈鷲人的熱烈響應，中國大陸的莎莎師姐在靈鷲山當家常存法師、王群師姐鼓勵下，除了每天精進持誦《楞嚴咒心》至少108遍，也將這個正定的法寶推廣給親友。

其中並有在防疫第一線的醫護人員，透過醫院的友人鼓勵醫院同仁持誦《楞嚴咒心》回向疫情，友人後來跟莎莎師姐分享，大家透過這次持咒，都發現最受益的還是自己，感覺咒心力量很大，持咒一段時間後，各自脾氣都收斂了很多，能夠靜下心來不浮躁。

莎莎師姐表示，疫情爆發時，內心非常惶惑不安，武漢封城、因疫情造成的大量死亡人數，種種訊息讓她產生深沉的無力感，感恩心道法師慈悲度眾生，在危難時刻，用願力把大家的正能量震盪出來。而心道法師與常存法師的開示，更是帶給她正定能量的法寶，「師父跟常存法師的開示我都用心傾聽，空間阻擋不了我們心的傳遞，阻擋不了我們和師父慈悲願力的相接。」她語氣堅定地說。

另一位上海地區的開如師姐父親，未學習佛法也沒有接觸教團，但擔憂新冠肺炎疫情，在開如師姐勸說下，開始持誦《楞嚴咒心》。起初，父親總是抱怨一個字也看不懂、念108遍要很久，但還是每天完成108遍《楞嚴咒心》；漸漸地，就不抱怨了，而且越念越多遍，現在平均維持每天860-1080遍之間，有一天甚至念了2000遍。

百川細流可匯聚成波瀾壯闊的大海，每一個人凝聚的善念，共振出來的是磅礡的正能量，4月22日世界地球日，全球靈鷲人將募集一億遍的《楞嚴咒心》回向地球平安，期盼以善的磁場淨化社會，讓疫情早日消弭。

(中時 )