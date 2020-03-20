新冠肺炎引起全球發燒，彰化縣一名警官本月10日與公務員妻子飛土耳其旅遊10天，出國前就引起全國議論，該名警官與妻子已經在昨(19日)深夜，由曼谷轉機抵台，返台後第一件事就立即向縣警局回報夫妻2人身體狀況良好，目前已經在家中進行14天的居家檢疫。

據了解，該警官也超無奈，夫妻參加旅遊團費用20萬元，去年8月就訂好機票，當時土耳其並非疫區，也沒有確診染病，未料疫情擴大加上先前土耳其團15人有13人確診，引起全國人民緊張，也讓當事人也始料未及，彰化縣警局也很害怕這名勇敢的警官，一旦帶來傳染，整個縣警局都得淪陷而後果不堪設想。

由於台灣疫情指揮中心已經將土耳其列為3級旅遊警示區，阿聯酋航空也宣布停飛台北，也造成警官夫妻回國困難，幸好透過縣警局協助，昨天深夜兩人搭乘飛機翻抵曼谷後，再搭華航轉機返抵國門，立即返家進行14天檢疫。

(中時電子報)