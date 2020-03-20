由於新冠肺炎(COVID-19)在歐洲地區大爆發，根據最新疫情統計，義大利當地的死亡病例數已經超越中國大陸，成為全球新冠肺炎死亡病例的重災區。由於疫情一發不可收拾，歐盟不僅宣布封鎖邊境，多國也開始宣布在家工作、甚至封城的措施。而因防疫限制民眾外出進一步拉來了線上遊戲、追劇等需求。當前全球最大的串流影音龍頭網飛(Netflix)已宣布將配合歐盟政策，限縮歐洲地區流量，以確保當地用戶的使用品質。

本周歐洲內部市場專員 Thierry Breton 以及 Netflix CEO Reed Hastings 進行了電話交流。探討在新冠肺炎流行期間因限制人們外出而導致上網需求上升的情況下，如何能確保網路服務能平穩運行。會議後 Thierry Breton 透過個人 Twitter 呼籲歐盟民眾在非必要的情況下不要以 HD(解析度 1280 × 720 )畫質觀看，而能改收看 SD(解析度 720 × 480)畫質的影片。對此外媒《Deadline》引述了 Netflix 發言人的說法，指出將會在未來30天內限制歐盟地區 Netflix 用戶的網路流量。該發言人預估預計會降低歐洲地區 Netflix 流量 25%，但仍舊能確保能為會員提供優質的服務。而在 Netflix 公布最新政策後， Thierry Breton 稍早前也在 Twitter 回應，表示樂見其成。

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary. — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020

I welcome the very prompt action that #Netflix has taken to preserve the smooth functioning of the Internet during the #COVID19 crisis while maintaining a good experience for users 👇🏻🍿📺



CEO @reedhastings demonstrates a strong sense of #responsibilityhttps://t.co/FE2gUgIFuU — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 20, 2020

根據統計，觀看 10 分鐘 HD 畫質的影片約會消耗 143 MB 網路流量，而若是 SD 畫質影片，則僅需 51 MB 左右，HD 畫質影片所需的網路流量約是 SD 畫質影片的 2.8 倍。放大到歐盟地區來看，可以想見，大規模的在家工作潮，在包含居家隔離者、停課學生等族群，若每個人都要上網、追劇時還選擇觀看更高畫質的影片，對於串流影音業者來說，在網路頻寬有限的情況下，確實是相當大的挑戰。

先前由於英國推動在家上班，已經造成了 17 日英國多家電信公司網路故障，微軟協作軟體 Team 在歐洲地區也出現服務當機的情況。且不僅如此，微軟 Xbox Live及任天堂(Nintendo)線上遊戲服務也都出現過服務不穩定的情況。可以發現因疫情而來的宅經濟，對於提供網路服務的業者來說，是既甜蜜又辛苦的負擔。

(中時電子報)