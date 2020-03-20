指揮中心日前遇BBC以全英提問，手譯員李振輝從容不迫的翻譯，引發網友熱議，在留言處刷屏「手語老師超強」，讓他爆紅，沒想到他竟是從台大法律系畢業的高材生。

中央流行疫情指揮中心記者會遇外媒BBC以英語提問，手譯員李振輝冷靜從容的翻譯態度，讓他一夕之間爆紅，會後李振輝受訪時表示，手譯員常遇各種突發狀況，剛好自己英文能力還行，因此這次翻譯的還算可以。

根據《商業周刊》報導，李振輝其實是從高中才開始學習手語，創全台第一間手語補習班的丁立芬說，他很常到聾人協會來玩，但他是台大法律系畢業的高材生，從未想過他會將手語翻譯當職業，而不是去當律師。

李振輝提到，其實自己也從未想過會當手譯員，但碩士畢業時，正好台北市社會局首次開出兩個手譯員職缺，他便去應徵，成為公部門第一位手語翻譯員。

李振輝也說，最近在指揮中心擔任手譯員，遇到最困難的手語翻譯是「冠狀病毒」一詞，在國內通用的手語中原先並無相對比法，因此原採逐字「戴帽子的病毒」來比，後來國外傳入手語動作後才解決，但訊息來的太快，許多觀眾仍在適應中。

(中時電子報)