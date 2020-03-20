《超級同學會》全新外景單元「一鏡到底不ＮＧ」到三峽老街出任務，扮成西遊記中角色闖關，原先黃子佼隊隊員們闖關順利一度領先，其中隊員馬力歐更是犧牲色相扮成豬八戒，以不符合人體工學的姿勢挑戰吃豬血糕，一度抽筋的他還是順利的完成任務，不料到了最後一關黃子佼出包，成了害群之馬！

馬力歐氣到大罵隊長黃子佼：「爛死了！居然這樣還得金鐘獎！我早就懷疑金鐘獎評分有鬼！」敵隊隊長卜學亮在旁幫腔：「對啊！都是黃子佼拖累的不然我早八百年前我就可以拿一座金鐘獎！」沒想到卜學亮為了勝負竟與30年好搭檔鬧內鬨，而黃子佼隊隊員為了順利過關向路邊的廟宇誠心祈求闖關順利，馬力歐卻向神明許願：「希望金鐘獎評審可以再認真一點評選。」這讓卜學亮連忙向神明許願：「希望神明能再讓我們入圍得獎。」

與黃子佼起內鬨的卜學亮於自己闖關時也碰了釘子，自己帶領的團隊非但沒有順利過關，甚至卡關嚴重最終還為了與香腸攤老闆「比大小」發下毒誓，賭上自己的演藝生涯，「如果輸了就要退出演藝圈！」不料黃子佼竟帶著隊員幸災樂禍起鬨，也讓眾人為了卜學亮的演藝生涯捏把冷汗。

(中時 )