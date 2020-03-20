鋼鐵部長鐵漢柔情的一面，也放在對家人與孩子的愛上面！衛服部長陳時中成為台灣對抗新冠肺炎病毒的第一線戰將，如今，他的兒子、設計師陳彥安，也循著父親對抗病毒的路，設計出一款「勤洗手不忘罷韓」的T恤。對此，陳時中今天被問到怎麼看孩子的設計，他面帶微笑地說「小孩子有小孩子的事情」，短短一句話，凸顯父親鼓勵孩子做自己的柔情一面。

Wecare高雄18日晚間發文推出「洗手罷韓」T恤，T恤上印製「內外夾弓大立腕」洗手標準程序之外，還多了兩個「蓋下同意、投票」的動作。預計21日在網路平台及光復高雄總部上架販售，一件售價500元。而這款潮T的設計者，就是衛福部長陳時中的設計師兒子陳彥安。

針對陳彥安在全球對抗新冠肺炎期間，利用病毒話題，設計罷韓T恤，在網路引發不少負評，認為他父親忙著對抗病毒，他這樣的做為恐在政治上添亂。

對此，陳時中今在立院被問到如何看待兒子利用防疫病毒的概念設計「洗手罷韓」T恤，他說「小孩子有小孩子的事情」，暗示他對子女的創意是抱持尊重的立場。

國民黨立委葉毓蘭被問到此事，也持開放態度地說，每個人都是獨立的個體、有多元的思想，這次幫罷韓設計，或許下次也未嘗不可接受挺韓團體的設計委託。

(中時 )