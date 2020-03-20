新冠疫情衝擊台股，不過，對於房市的看法，國泰金(2882)3月調查指出，雖然台灣確診病例升高，台股大跌，但仍有3成民眾預期房價上漲會超過3％，短期並未明顯看空；但有超過4成民眾認為未來半年會影響買房意願，不影響的有26.5％。

根據2019年第4季國泰房地產指數新聞稿，相較2018年同季，全國房市整體呈現價量俱穩結構，各地區市況不同，呈現北盤整中南熱現象。

國泰金今天公布的國民經濟信心針對房市調查結果顯示，42％的民眾認為未來半年居住地縣市的住宅房價將持平在正負3％區間內，30.7％的民眾預期將會上漲超過3％，27.3％的民眾則預期將下跌超過3％，顯示全球疫情雖迅速擴散，卻有不到3成民眾預期房價會下跌超過3％。

根據住展雜誌統計，今年北台灣329檔期新成屋與預售屋預估推案量約1606億元，較去年同期減少27.6％，創8年來新低。本次調查結果顯示，43.5％的民眾認為疫情會影響未來半年買房意願，其中高達27.3％的民眾認為會影響半年以上，而26.5％的民眾則認為不會影響，30％的民眾原本就無任何買房需求，顯示新冠肺炎疫情會影響多數有意願民眾的買房需求。

(時報資訊)