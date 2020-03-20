新冠肺炎蔓延，中華中正黨主席「少龍」與李姓女秘書長2人，2月17日為了傳教在臉書PO文表示，加入「中正黨」聽少龍的歌曲就能恢復健康，警方將2人依違反《社會秩序維護法》送辦。

根據了解，中華中正黨榮譽黨主席徐姓男子「少龍」與李姓女秘書長在2月17日在臉書社團「少龍粉絲團官方網站」上PO文指出，「正在流行的肺炎及流行性感冒不是一般的病症，它是源於天地間變化的因果病」。

文章甚至說到，「如果中肺炎及流行性感冒加入中正黨，而且聽少龍的歌曲就能解除，恢復健康」、還說「醫療所稱要常洗手、戴口罩、抗菌等方法都無效」等語。這些言論也引起大批網友討論，警方傳喚徐、李2人到案，訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。

法官審理認為，徐、李2人為達到傳播宗教目的，竟傳達治癒新冠肺炎的不實方法，已使閱覽者因擔心身體健康將受到威脅，而心生畏懼與恐慌，足以影響社會安寧，因此裁定2人散布謠言，各處罰鍰1萬元，可抗告。

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(中時電子報)