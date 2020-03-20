大學個人申請入學23日起報名，31日公布個人申請第一階段篩選結果。因應新冠肺炎疫情，甄選會網頁即日起增設「防疫應變專區」，凡是考生個人遇到隔離、滯留境外導致無法參加甄試，或是大學校系受疫情影響停班停課且無備援試場，將把二階甄試分數攤分到學測和書面審查成績。招聯會提醒，「隔離期遇二階甄試」的考生才適用應變措施，而非一旦被居家隔離就可以免二階甄試。

大學招生委員會聯合會執行秘書、新竹清華大學副校長戴念華表示，適用應變措施的考生有兩類，第一類是3月5日公告前滯留境外無法回台的考生，已從3月15日開放申請31日截止，考生須舉證說明無法入境的不可抗力因素，4月9日召開審查會議審核通過才適用應變方案；第二類是在國內需居家檢疫、隔離、社區通報採檢或確診的考生，則須向各校系提出申請，且需經甄選會與疾管署確認。這類考生將以外加名額錄取。

目前已有大學停班停課，招聯會提醒，若無備援試場的校系才能取消面試筆試實作、並適用調整配分比例；由於全體考生適用同一基準配分方式，因此仍以內含名額方式錄取。

根據招聯會統計，原本採「學測＋書審＋加面試筆試實作」的校系，以只取消面試筆試實作變動配分比例的校系最多，共有1795個(含中醫學系3個系組)，其次是原採「書審＋面試筆試實作」，改為學測要占分的有213個校系。另有15個音樂、美術校系及24個類繁星校系，原本就沒有面試筆試實作，所以沒有調整。

報考11所大學醫學系、7所大學的牙醫系者均須參加面試筆試實作。考生若在居家檢疫＼隔離＼通報採檢期間，需獲縣市衛生行政機關同意，並取得證明文件後方能外出應試，再自費搭防疫車隊或由親友私家車接送，中途不下車、不與其他人接觸，到校後校方接手安排到「隔離試場」。確診、滯留境外無法參加醫、牙學系二階面試筆試實作的考生則不適用應變措施。

長庚、中醫大兩校中醫系擬比照醫牙學系二階段面試，目前正報請中央疫情指揮中心審認中，審核結果確認後另行公布應變機制。

(旺報 )