在「2019年度菁英會頒獎典禮上」，有巢氏房屋台北中山民權加盟店以年度近3500萬元業績，從300多家有巢氏房屋脫穎而出，獲頒「全國店總業績傑出獎第13名」！在台北市這個房仲一級戰區，賀之羚店東的帶領，功不可沒。

加盟短短4年多時間，有巢氏房屋台北中山民權加盟店已經累積近一億元的業績，而且，年年業績都大幅成長，交出漂亮成績單。賀之羚笑說，「有一群合作無間的夥伴，加上有巢氏房屋加盟總部的後援，讓台北中山民權加盟店每年都在破自己紀錄，未來將更加精采可期！」

選對加盟品牌 在一級戰區交出漂亮成績單

賀之羚房仲年資不算長，12年多的時間，卻歷練過21世紀不動產、住商不動產、中信房屋等加盟品牌。她感概地說，當時常常覺得自己很孤單，雖然同事不少，但其實都是競爭對手、無法攜手合作，當時加盟店也沒資源協助，業績都是自己一點一滴跑出來的！

但「想幫客戶找到好房子」的想法，和「客戶圓夢後的滿足笑容」，支持她一路走來，她4年多前的創業宣言說道：「既然我無法改變那邊的環境，那我就來創造一個我要的環境！」所以，她加盟品牌清新的有巢氏房屋、成立台北中山民權加盟店。

而讓賀之羚不加思索就決定加盟有巢氏房屋的主因，是「社區專家」的清新且專業的形象，跟其他房仲品牌有所區隔，讓她有機會在台北市這個房仲一級戰區開創藍海。

回首加盟時的豪氣，賀之羚大笑說，「當時就是一股傻勁！覺得該『創業』了，而且『有巢氏房屋』是很對的選擇！一路順順地做，一眨眼就過了4年多。」其實第一次當店東，賀之羚也花了一段時間摸索，還好同仁們都很支持，加上有巢氏房屋加盟總部全力協助，好口碑不斷，客戶和業績也滾滾而來。

而賀之羚打造一個讓經紀人可以全心全意工作的環境，優渥的福利、無私的分享與經驗傳承、以及店東的即時支援，讓台北中山民權加盟店人員流動率低，不用花力氣一直在新人訓練，在流動率高的房仲業中獨樹一格。

賀之羚店東(圖左)創業有巢氏房屋台北中山民權加盟店，多年深耕台北市一級戰區，2019年獲頒「全國店總業績傑出獎第13名」。

獨特的無私分享文化 建構團結合作氛圍

樂於分享、也愛追根究柢的賀之羚，安排成交同仁在早會上分享作法和心得，更是多次特別邀請有巢氏房屋友店店東，到店分享經營客戶及做業績的經驗談，讓同仁可以透過別人的成功經驗而快速成長。

除此之外，有巢氏房屋加盟總部對行動系統、專業知識、市場分析的持續精進，並年年安排不同課程，讓愛學習、愛成長的賀之羚覺得很受用，它也帶動了全店人員一起學習成長。

「像是『i行動』、『行動智能經紀人』等數位工具，經過總部多次課程的輔導，現在店裡經紀人用得很順手。透過系統精準配對，媒合出適合物件，再透過Line丟給客戶，無形中也提升了專業形象，也帶動全店人員服務和成交效率都加速！」賀之羚笑著說。

賀之羚進一步分享，「我很珍惜，有巢氏房屋的無私分享文化，不僅獨特，而且業界少見！不僅友店店東願意撥時間來分享成功經驗，每次經管會上，除了總部的市場分析外，區域的有巢氏房屋店東們也會就最近遇到的問題進行討論，大家都很願意無私交流，讓整個團隊有源源不絕學習和成長的動能，謝謝當年我勇敢創業、並選擇加盟有巢氏房屋。」

有巢氏房屋的分享文化和數位工具，加速台北中山民權加盟店全店人員服務和成交效率，年年改寫業績紀錄。

有巢氏房屋的分享文化和數位工具，加速台北中山民權加盟店全店人員服務和成交效率，年年改寫業績紀錄。

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(中時電子報)