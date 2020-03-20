北部某國中預防性停課1天，由於只是疑似個案未確診，外界認為反應過度，台北市長柯文哲20日表示，當作一個演練，不會以常態處理，對於50幾人的小學校和3萬人大學停課標準，校園防疫SOP恐怕還要修一修，且戰且走。

該國中因1名學生有陸港澳旅遊史，雖已完成居家檢疫，但昨天進行篩檢，校方即啟動高規格防疫機制，今對該班級預防性停課1天，並藉機測試線上補課狀況。

外界認為學校反應過度，柯文哲今表示，詳情他不曉得，就當作一個演練，疫情的消息由中央統一公布，當做演習可以，不會常態處理。

此外，由於有學校已經停課，北市是否對校園有加強防疫措施，柯文哲指出，市府內部討論過，2個學生確診就全校停課的SOP，像陽明山50幾人的小學校，台大好像有到3萬人，3萬人和50個人都用同一套SOP，恐怕還是要修一修，像多少人的學校、是不同班的，SOP要且戰且走。

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(中時 )