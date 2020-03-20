台南市打卡新地標中西區新地標河樂廣場，自從啟用以來吸引大批遊客，但也衍生出嚴重的違規停車問題，市府交通局繼先前在廣場周邊道路畫設171席路邊機車格，再利用閒置公有土地增設169席路外機車停車位，警方也配合取締違停，希望能兼顧廣場周遭的交通環境及遊憩品質。

交通局長王銘德表示，該局先前已完成廣場內部交通管制措施，禁止所有車輛進入停放，並於周邊道路畫設171席路邊機車停車格，警方也加強取締違停後，違停問題已初步獲得改善。

如今交通局再協調市府地政局釋出閒置土地，於警二分局中正派出所旁增設一處路外機車停車場，提供169席車位，總計廣場周圍已提供340席機車格，可望有效紓解廣場周邊停車需求。

停管處處長黃俊傑指出，河樂廣場已設置禁停標誌公告全面禁止車輛入內停放，現由警方加強巡邏取締，呼籲遊客多利用周邊機車停車格，避免受罰。

(中時 )