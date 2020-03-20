台灣近日新冠肺炎（COVID-19）確診案例多是境外移入，致使政府日前宣布19日凌晨起，禁止外國入士入境，日本也在同一天宣布旅遊警示升至第3級，不料有網友在PTT踢爆，他一名護理師朋友的姊姊，竟不顧親友反對，堅持到日本找男朋友，讓他發文問想鄉民「是否該大義滅親？」，貼文一出引起網友熱議，結果一面倒對「護理師姊」罵聲連連。

原PO今（20日）在PTT以「親友勸不聽，硬要去日本，是否該大義滅親？」為題貼文，表示最近得知朋友的姊姊有出國到日本的計劃，目的僅是看男朋友而已，由於朋友是名護理師，姊妹倆為此還大吵了一架。

原PO發文是否該對護理師的姊姊舉報「大義滅親」。（圖／翻攝自PTT）

文中指出，護理師的姊姊原訂20號出國，但台灣宣布19日起，日本旅遊警示升至第3級，她以來不及取消為由執意要去，即使後來原航班取消，仍買了其他航空飛日本的機票，還再三保證自己會戴口罩、會做好防疫措施，更拜託護理師妹妹在她回國後要親自送餐、清運垃圾。

原PO表示，即使朋友盡力說服，甚至說回國後被公布個資、網友撻伐，但朋友的姊姊都不怕，讓他傻眼直呼：「如此堅持無視國家警示以及台灣疫情，回台我想也不會乖乖待在家裡…真心希望能有管道可以阻止姐姐飛往日本或是飛不回來！」。

網友看到貼文紛紛留言砲轟「台灣豬隊友，不要回來了」、「為什麼要你朋友服侍她啊...你朋友好可憐」、「不要回來了」、「這種情況還讓女朋友冒風險也不會長久吧」、「先公布個資吧，至少說住哪」、「之後還要求家人照顧，這種自私自利的家人早點遠離，省得之後一直被親情勒索」、「只能現在公布個資讓她被她朋友打爆電話」、「中鏢要全台灣負責，有本事就永遠不要回來」、「如果她男友同意她去，那絕對不是真愛」、「直接說不送，餓死算了，有本事叫她男友送」、「她回國就放生不要幫她」。

(中時電子報)