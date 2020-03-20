新莊區一名胡姓男子13日深夜因心情不佳，獨自一人跨坐在民安路橋欄杆上，疑有輕生念頭，光華派出所副所長葉國棟獲報，立即率同仁到場救援，胡男一見警方靠近便激動大喊「不要過來！」，此時葉國棟認出他先前曾到派出所求助，2人還談心許久，在動之以情下，最終成功勸下胡男，阻止憾事發生。

警方指出，當時正值晚間11時許，陸橋下方仍不斷有車流行經，避免胡男不慎掉落遭車輛撞傷，造成二度傷害，便由副所長葉國棟緩步上前攀談，安撫其情緒，同時幫陸橋下的消防人員爭取時間，架設氣墊。

葉國棟上前勸說時發現，胡男幾年前曾因心情不佳前往派出所求助，當時2人還聊了許久，而胡男看到熟悉面容，激動的情緒也較為和緩，葉國棟便不斷耐心勸說，「大家都在這邊幫忙你了，有遇到困難都可以好好說」，最終讓胡男自願從欄杆下來，由警方陪同就醫。

警方表示，光華派出所副所長葉國棟為專科警員班82年畢業，從警23年，民國96年起即在光華派出所服務，熱心助人、謙和有禮，地方及同事都相當讚賞，另外警方也呼籲，「自殺無法解決問題，珍惜生命請再給自己一次機會！」

(中時 )