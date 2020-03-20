萬興排水垃圾滿坑滿谷，彰化縣政府水資處以移動式錄影器，兩周錄到6起開貨車濫倒。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

萬興排水垃圾滿坑滿谷，彰化縣政府水資處以移動式錄影器，兩周錄到6起開貨車濫倒。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

萬興排水垃圾滿坑滿谷，彰化縣政府水資處以移動式錄影器，兩周錄到6起開貨車濫倒。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑鄉萬興大排垃圾滿坑滿谷，慘不忍睹，讓人質疑公德心被狗叼，縣府這回不再坐視，使出移動式監視器，短短兩周，單點就錄下6件，這些濫倒一族，還比日前彰化市公所在大埔排水錄下投籃嬸、丟丟姊還「升級」，駕駛大、小貨車，把垃圾一袋袋扛出來丟置，更有「神拋兄」更有直接從上拋出，縣府表示影響水利，情節重大，最高可依水利罰最高罰500萬元。

水資處表示，這些濫倒的行為，被清楚錄下了，違規者依廢棄物清理法第50條規定處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰；情節重大者將可依水利法處100萬以上500萬以下罰鍰。而「神拋兄」也不能神隱了，以車追人，還是會追究到底，縣府未來將持續增加易遭傾倒垃圾廢棄物地點之監控設備蒐證取締，嚴懲亂丟垃圾者，共同維護區域排水環境。

彰化縣有218條區域排水居全國之冠，但濫丟的嚴重，讓山河變色，彰化縣環保局

，去年環保局使出新型遠端監控系統追查到7件亂丟垃圾車輛，今年彰化市公所以巡迴監視器，不到一個月蒐證25件。彰化縣政府水資處也出擊了。

彰化縣區域排水時經常整車傾倒，彰化縣長王惠美在主管週報中指示水資處，要遏止歪風，保護水質清潔，水資處表示，縣府轄管218條區域排水居全國之冠，眾多排水系統反而成環境死角，每年投入大量經費清理，並沒有減緩亂丟行為，反而促使民眾有恃無恐，自3月4日起在各區排髒亂點開始蒐證攝影，單點2週就取締有6件，移動式攝影機清楚拍到民眾開車暫停水防道路旁拋丟垃圾；還有開車經過時將垃圾隨手丟出，縣府將錄影畫面公諸於式，將祭出重罰，以達嚇阻之效。

(中時 )