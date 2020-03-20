小米集團總裁王翔19日表示，截至3月19日，已有累計超過1,800家小米門市正式恢復營業，供應鏈復工率超過80％。受到港股大盤帶動，與上述消息激勵，小米港股20日盤中大漲6.61％，截至上午11時54分，報9.93港元，漲幅為4.19％。

觀察者網報導，小米於19日召開線上疫情溝通會。王翔表示，從疫情發生至今，小米武漢總部近2,000名員工零感染。小米從2月3日開始啟動遠程辦公，並針對疫情較重的區域，選擇暫停門市營業。隨著疫情好轉，3月19日，小米線下上千家門市開門營業。

疫情期間，由於供應鏈復工延後，手機行業較為悲觀。市場研究機構Strategy Analytics發布報告稱，受疫情影響，大陸智慧手機第一季銷量將下滑30％。針對過去一個月生產與復工所受到的挑戰，王翔表示，「我們的發布節奏不會因為疫情，也不希望因為疫情而有所影響。2020年的產品都專注在5G上」。

王翔表示，3月24日，小米將再度發布5G產品Redmi K30 Pro，此款手機的代工廠已經全面復工，且產能全開。

(工商 )