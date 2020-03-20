桃園市61歲陳姓女子，日前多次到新店仁愛市場假意逛街，卻趁著人潮洶湧時下手行竊，偷取路人身上的錢包，新店警分局接獲報案後介入調查，調閱監視器鎖定陳女身分，前日下午在其平鎮住家將她逮捕到案，陳女對犯行則是坦誠不諱，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，陳女下手極為熟練，多是趁民眾在逛街時接近，見被害人在挑選衣服放鬆警覺時，便伸手從被害人背包內偷走錢包，從上月底到本月中6度行竊，不法所得近30000元現金和4200元禮券，新店警分局接獲民眾報案後立刻偵辦，調閱監視器判定陳女涉嫌重大。

警方則向台北地檢署聲請拘票，前日下午在其平鎮住家將她逮捕，陳女對岸行坦承不諱，更表示得手後只拿走現金，並把錢包丟置市場，全案依竊盜罪嫌移送。

新店警方提醒，出入人潮擁擠的地方一定要多加注意自身財物，背包及手提袋拉鍊一定要拉好扣好，以免成為扒手下手的目標。

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(中時電子報)