王宥忻日前推出新專輯《宥見逆光的幸福》，新歌〈夜皇后〉MV除了找來演技派演員王彩樺助陣，還把一對念小學的兒女拉進鏡頭軋上一角，開拍前更慎重其事和兒女簽名打契約，確定責任與義務，若無違約則給500元臨演費用，王宥忻笑說：「我沒讓孩子們知道上通告基本價是1350元，不然他們會覺得虧到，會要喊價。」

王宥忻表示，因為女主人角色設定有孩子，她內舉不必親，乾脆帶兒女一起拍〈夜皇后〉MV，看到兒女表現出色，王宥忻在鏡頭外頻點頭讚許：「他們其實也不懂表演，全都是聽我的口令，像是眼睛看斜上方，嘟起嘴巴，這樣看起來就像是在生氣。」但其實最大的挑戰是她要一人分飾兩角，「沒演過戲，不知道最後結果會怎樣？還好結果還蠻像一回事。」

MV找來王彩樺助陣扮演傭人閨密，2人趁著女主人不在家，闖進豪華更衣間，大玩扮裝秀，後險被女主人抓包，情節頗有韓國夯片《寄生上流》味道。王宥忻表示新歌〈夜皇后〉希望能鼓舞困在逆境的人，希望他們在任何位置、工作，不要把受限於工作的想像，而是活出自己，「就像歌詞中，解開魔咒，魔咒就是別人的眼光，關門上鎖，其實就是要面對自己的內心。」

王宥忻在新歌〈夜皇后〉MV中和自己過往。（圖／艾迪昇傳播提供）

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(中時電子報)