衛福部長陳時中兒子設計師陳彥安，日前替Wecare高雄「罷韓」繪製一款「洗手罷韓」T恤，強調防疫與高雄發展同樣重要。但台北市議員羅智強認為，「這孩子的作為，對不起陳時中，對不起防疫的醫療人員，也對不起配合防疫的台灣人民。

羅智強臉書。(圖/翻攝 羅智強臉書)

Wecare高雄18日晚間發文感謝旅外設計師陳彥安為了疫情及罷韓、貢獻他的藝術設計專長，推出「洗手罷韓」T恤。T恤上印製「內外夾弓大立腕」洗手標準程序之外，還多了兩個投票的動作。Wecare高雄解釋多出的兩個動作是「蓋下同意、投票」，意指投下罷免票。

羅智強今20日在臉書發文指出，陳時中部長期待台灣人為了防疫彼此團結，但這時候他的小孩，卻利用爸爸的光環，去操作「罷韓」。韓國瑜的支持者至少也有三成。試問，這三成的台灣人民，從現在開始要不信任陳時中，要認為防疫是有政治考量嗎？

對於兒子罷韓引起網友討論，對此，陳時中今20日受訪被問及此事，僅回應「小孩子有小孩子的事情」。

他強調，這個孩子的作為，是「對不起陳時中，對不起心中只有防疫的醫療人員，也對不起自我限縮權益，配合防疫的台灣人民」。如果「罷韓」要搞到消費防疫的話，「這種運動，有可能打動高雄市民嗎？」。

(中時電子報)