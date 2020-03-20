新冠肺炎肆虐全球，全球確診人數超過22萬人，死亡人數達到8982人，也讓第一線醫護人員疲於奔命，在國外就有11位醫護人員手拿著字卡喊話，這讓前主播蕭彤雯坦言看完後相當鼻酸，眼淚更是差點流下來。

蕭彤雯在臉書曬出一張照片，只見11位醫護人員手拿字卡，上面寫著「We stay here for you.Please stay home for us.」，而這些醫護人員臉上的疲憊倦容，則是讓人看了相當心疼，對此她表示全世界的醫護都繃緊神經，可以說是相當辛苦，此外海關檢疫人員也是勞苦功高，第一線就成功攔下疑似病例，讓疫情不至於加速擴散，不過接下來還有從各國撤回的海外學子，勢必又是機場檢疫另一坡考驗。

對於許多人採取歐洲人佛系防疫法，只要得過病毒早晚就會免疫，蕭彤雯則相當不認同：「病毒始終比人聰明，我們並不知道下一刻它會變化成什麼狀態，何必拿命去與他拼搏」，更強調：「我們只需減少聚會，避免到人多處，真的有這麼難嗎」？畢竟若因此影響到身邊的人，導致他們生活受影響甚至生病，沒有人可以承擔的起此罪過和罵名。

(中時電子報)