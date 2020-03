新冠肺炎肆虐全球,全球確診人數超過22萬人,死亡人數達到8982人,也讓第一線醫護人員疲於奔命,在國外就有11位醫護人員手拿著字卡喊話,這讓前主播蕭彤雯坦言看完後相當鼻酸,眼淚更是差點流下來。

蕭彤雯在臉書曬出一張照片,只見11位醫護人員手拿字卡,上面寫著「We stay here for you.Please stay home for us.」,而這些醫護人員臉上的疲憊倦容,則是讓人看了相當心疼,對此她表示全世界的醫護都繃緊神經,可以說是相當辛苦,此外海關檢疫人員也是勞苦功高,第一線就成功攔下疑似病例,讓疫情不至於加速擴散,不過接下來還有從各國撤回的海外學子,勢必又是機場檢疫另一坡考驗。

對於許多人採取歐洲人佛系防疫法,只要得過病毒早晚就會免疫,蕭彤雯則相當不認同:「病毒始終比人聰明,我們並不知道下一刻它會變化成什麼狀態,何必拿命去與他拼搏」,更強調:「我們只需減少聚會,避免到人多處,真的有這麼難嗎」?畢竟若因此影響到身邊的人,導致他們生活受影響甚至生病,沒有人可以承擔的起此罪過和罵名。

(中時電子報)