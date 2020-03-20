20日NBA一口氣出現4隊、7人確定感染新冠肺炎疫情，也讓外界追溯這4支球隊在停賽前14天的相關動向，結果洛杉磯成為其中的「熱區」，因為光在湖人、快艇的共用主場史坦普中心，就進行了6場賽事，難怪加州州長已經強制要求民眾留在家中。

在20日7名感染新冠肺炎的NBA相關人士當中，唯一公開自己確診的塞爾提克後衛斯馬特，在那段時間當中總共打了6場比賽，除了波士頓主場，他也去過克里夫蘭與印地安納，甚至曾在2月27日(停賽前15天)前往鹽湖城遭遇過戈貝爾、米契爾兩人確診的爵士。

兩名球員確診的湖人，這段期間共打7場，前3戰前往舊金山、曼菲斯與紐奧良，後4場都待洛杉磯主場；3名球團人員確診的七六人打了6場，除了費城主場，也去過洛杉磯、沙加緬度與舊金山；1名球團人員確診的金塊打了7場，除了丹佛主場，也去了洛杉磯、夏洛特、克里夫蘭與達拉斯。

(中時 )