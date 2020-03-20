為了能讓員警能夠安心執勤，太平警分局特別於分局本部、各派出所除落實各項防疫措施外，並全面實施人員分流管制，同時在受理民眾案件區加裝「透明壓克力板」，以作為內外區隔，多一層防護機制，避免直接飛沫傳染，降低第一線員警在面對民眾時，受感染之風險。

太平警方表示，警察機關常常會有民眾洽公，不論是受理案件、各類資料申請、為民服務事件，都會讓第一線執勤員警面對面直接接觸民眾，目前分局已全面落實體溫量測，搭配各駐地入口處設置乾洗手酒精讓來訪民眾與第一線執勤員警能隨時消毒，再者，進入駐地內部人員亦全面採分流管制，避免接觸感染。

其次，考量員警受理報案或偵訊時之安全，也再特別針在受理案件區辦公桌上加裝ㄇ字型「透明壓克力板」，阻絕員警與潛在性高風險族群接觸之風險，並隔絕飛沫傳染，此措施顧及同仁本身安全，藉此避免防疫漏洞，此舉讓基層同仁直呼：「有了這一罩，真的安心多了。」

初次來洽公民眾瞭解警方設置「透明壓克力板」用意後均表示，感受到警方對於防疫的用心，一整套的防疫SOP流程，比自己在家做的消毒工作還嚴謹，為避免直接飛沫傳染，這做法確實讓他們安心多了。

太平警方表示，除配合政府政策落實防疫工作外，也希望提升第一線員警自我防衛能力，避免受感染風險；也呼籲民眾防疫期間盡量避免到密閉場所或人群聚集處，並養成勤洗手習慣，勿觸摸口鼻，減少疫情傳播及發生。

(中時 )