永康商圈自力救濟，自主發行100萬張「公益消費折價券」，憑券消費滿百元可享8.5折優惠。（譚宇哲攝）

永康商圈舉辦公益消費折價券發行記者會，現場預先捐出折價券5％金額相當於5萬元給疾管署一線防疫醫護人員，由立委范雲辦公室代領。（譚宇哲攝）

新冠肺炎疫情衝擊全台觀光消費市場，台北市知名永康商圈業績也大減5成，永康商圈自力救濟，自主發行100萬張「公益消費折價券」，憑券消費滿百元可享8.5折優惠，店家還會提撥5％作為疾管署一線防疫醫護人員基金，盼以實質行動力挺政府防疫工作，也號召全民挽救業績。

台北市永康國際商圈協進會理事長李慶隆20日舉辦記者會，宣布永康商圈公益消費折價券將加碼印發至100萬張，並現場預先捐出折價券5％金額相當於5萬元給疾管署一線防疫醫護人員，由立委范雲辦公室代領。

李慶隆表示，新冠肺炎疫情影響，永康商圈業績大減5成，這是商圈30年來首次發放折價券，主因在於商圈觀光客比例高達7成，觀光導向的產品賣得辛苦，加上店家租金壓力大，雖然已有6成房東主動降租1至2成，但客人不來，店家還是無法熬下去。

李慶隆說，永康商圈公益消費折價券發行短短半個月已達30萬張，回收率達8成，目標在6月底前發行100萬張，相當於1億元，除了透過北市大安區53里里長及多家金融機構協助發送，後續也會提供給鄰近的金華國中、金華國小、新生國小、金甌女中等學校學生每人10張折價券，鼓勵大家到永康商圈消費。

李慶隆強調，透過折價券發行，有信心幫助加入專案的老闆們拉回2成業績，目前有30家業者加入專案，會持續推廣，目標將折價券配合店家增至100家。

誠記越南麵食館老闆杜與方表示，新冠肺炎讓店內業績大減，所幸外送業績增加，加上食品廠料理包的業績成長1倍，才讓業績勉強持平；大來小館張老闆則沒這麼幸運，她說，開業30年來，連SARS期間都沒有受到如此嚴重的業績衝擊，今年2月底開始店內業績下滑，至今已少了約5成，希望透過折價券，讓店內業績回升。

(中時 )