國安基金今起可進場護盤，有效提振市場信心，台積電(2330)今天股價表現強勁，大漲8%，加上SEMI（國際半導體產業協會）公布2月北美半導體設備製造商出貨金額回升，帶動半導體設備及供應鏈弘塑(3131)、家登(3680)等盤中聯袂強彈。

台積電開高走高，盤中一度達269元，大漲逾8%，且僅2個交易日即完成填息，為去年每季配息來填息速度第2快。隨著國安基金獲得授權，最快今天進場護盤，市場信心恢復，台積電率先表態開高10.5元，盤中大漲21元，帶動台股一度大漲500點。

另外，SEMI（國際半導體產業協會）公布，2020年2月北美半導體設備製造商出貨金額為23.7億美元，月增1.2%，也較去年同期增加26.2%。SEMI預期，今年每個月出貨金額都可望高於去年同期水準，全年設備市場將從2019年的疲軟態勢中恢復。

SEMI表示，冠狀病毒疾病蔓延，可能對產業造成干擾，不過，預期今年每個月的設備出貨金額都可望維持在去年同期之上的水準。

受到疫情干擾，SEMI先前下修今年全球晶圓廠設備支出預估，預期將年增約3%，呈現緩慢復甦態勢，看好2021年全球晶圓設備支出可望大幅成長，並將創下歷史新高紀錄。

SEMI 3月10日發布最新報告，下修今年全球晶圓廠設備支出金額至578億美元，年增率僅約3%，全球設備市場也從原先預期的強勁增長，修正為緩步成長。

今年設備市場仍可望比去年成長，台積電先前表示今年資本支出預估達150~160億美元新高，今年衝刺產能的重心將在5奈米，惟近期受到疫情影響，國外設備商若無法來台，恐將阻礙台積電先進製程的產能建置，若隨著全球疫情趨緩，將可加速布置產能。

家登表示，儘管面對全球政治、經濟及健康議題動盪的局勢，皆未影響家登公司正常營運與產能，家登在確保員工健康安全的前提下，全面快速完成廠區擴建之部署。家登相信先進製程成長的趨勢不變，待全球局勢穩定後，家登擴廠之產能足以支應全球大客戶先進製程光罩及載具的全面出貨。

台積電今日股價強彈，帶動相關台系半導體設備、工程及供應鏈同步跌深強彈，漢唐(2404)、家登、弘塑、京鼎(3413)、帆宣(6196)等聯袂大漲逾8%。

(時報資訊)