台股三箭齊發，指數一度狂彈500點，一舉站回9000點以及10年線大關，IC設計股王信驊(5274)今順勢強漲，重新站回千元大關，開盤約40分鐘即鎖住漲停價1010元。

全球因為新型冠狀病毒疫情蔓延，大鬧股災，信驊近期相對抗跌，主要是因在疫情發酵下，信驊今年營運持續樂觀，客戶涵蓋微軟、臉書、亞馬遜、阿里巴巴、百度等國際一級資料中心廠商，在5G、雲端需求持續成長下，信驊也已經將全年營收成長幅度由原先預估的10%調升到15%，可以說是台股中少數在疫情中還相對審慎樂觀的個股。

信驊今年看好雲端趨勢持續正向成長，國際大廠臉書、英特爾以及微軟等，均加強今年對於資料中心、雲端等基礎建設的支出，有助於BMC晶片需求，信驊在業界具有領導地位，市佔率逾6成，故將為此波建設的明顯受惠者，法人樂觀預估，信驊今年全年BMC晶片出貨量將首度超過1000萬套大關。

另外，隨著疫情發酵，全球居家上班比例快速增加，此一工作型態的快速導入，也將帶動雲端、邊緣運算以及大規模資料中心的需求升溫，成為信驊另一股成長動能。

除BMC業務外，信驊獨家晶片內影像拼接技術(In-camera stitching)的Cupola360多影像拼接處理技術，也持續增加合作客戶，本月初也宣布，攜手威潤(6465)以及勝捷光電宣佈，共組大聯盟，合力建構車載視訊(Video Telematics)解決方案，此大聯盟將以軟硬通吃的營運模式，同時角逐北美、日本前裝及後裝車載視訊市場，長線來說，信驊也直持續拉升Cupola360營收佔比，將營收比重目標擺在20%。

信驊受惠於全球資料中心及雲端運算強勁需求，2月合併營收2.43億元，月增加4.8%，更較去年同期大幅成長50.9%，呈現淡季不淡的好成績，信驊累計前2個月合併營收4.75億元，也較去年同期成長28.5%。

(時報資訊)