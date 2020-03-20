新北市宣布關閉所有封閉型場館，北市副市長黃珊珊則認為關了人民要去哪？似乎有酸新北市長侯友宜意味，台北市長柯文哲20日對此表示，估計疫情短期內不會結束，所以不要疫情還沒結束，經濟就先垮掉，政策不可能百分之百相同，重點地方愈一致愈好。

新冠肺炎疫情延燒，侯友宜宣布新北市公有封閉型場館暫停開放2周，不過，北市沒有跟進。柯文哲今早受訪指出，運動場館有採取實名制較好追蹤，也有管制人流數，不會全部封掉。

柯文哲表示，因為估計疫情短期內不會結束，所以不要說疫情還沒結束，經濟先垮掉，戰略上是力不可用盡，做適當防護就可以，新北市要超前布署也可以，看每個地區疫情狀況。

至於黃珊珊面對新北市封閉場館回應「關了人民要去哪」，讓外界認為隔空酸侯，柯文哲則緩頰說，不會啦，我們現在跟侯的關係很好。

柯文哲還提到，首都生活圈混在一起，也沒什麼好抱怨，所以應該要互相合作，SOP可以共用，防疫旅館可以統一調度，雙方都會有好處，26日雙北會討論以首都生活圈概念，看看防疫措施有哪些可互通有無。

不過，外界好奇柯喊合作但封閉場館就沒有同步，柯解釋，合作是這樣，像醫療上的防疫措施要合作，他打趣說，北市聯醫副總院長和新北市衛生局長是夫妻，所以可確保雙北在衛生行政上一致，防疫旅館也可以共用，但不可能百分之百相同，重點的地方愈一致愈好。

(中時 )