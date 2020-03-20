新冠肺炎讓量體溫成為日常必須，有感於健康自主管理是防疫首要之務，為讓學生們隨時注意自己體溫，台南市議員林美燕、台南市婦女聯會及康黃金慈善愛心協會共同合作，捐贈「額溫卡」給南區及安平區國中小學生，提供學生自我管理體溫。

台南市長黃偉哲特別到場致頒感謝狀，他表示，新冠肺炎感染臨床症狀不具特異性，大多數個案以「發燒」和「乾咳」為主，「額溫卡」可協助學生注意自己身體狀況，若發現異常，再進一步以耳溫槍進行確認。

他說，防疫工作需要很多人力、物力上的齊心支持，非常感謝相關單位的善行義舉，對於學童健康安全提供多一層保障，也感謝各界對於防疫工作的用心，希望大家也都能夠勤洗手避免不必要的接觸，讓防疫工作更臻完善。

教育局副局長吳國珉表示，為了將疫情阻絕於校園之外，教育局與學校超前部署，做了許多防疫準備及因應措施，包含加強門禁管理及入校量測體溫，近期國內新增多起境外移入的確診個案，教育局也已要求高中以下學校及幼兒園務必落實宣導，師生在防疫期間應避免出國，如與學生共同生活家人須居家隔離檢疫或自主健康管理，學生也應請防疫假在家自主學習。

(中時 )