新型冠狀病毒疫情在全球不斷蔓延，《超級紅人榜》希望藉由音樂與歌聲來鼓舞大家士氣，於是邀請資深作詞人許常德與金曲歌王荒山亮共同創作防疫歌曲《愛的勇氣》並親自獻唱，其他演唱的藝人更包含主持人于美人、蔡昌憲、許志豪，以及評審陳子鴻與紅人榜群星。

錄製防疫歌曲當天，雖然錄音室的氣氛溫馨，但于美人卻感到相當緊張，首度進錄音室的于美人因不擅長歌唱，過程中一直詢問專業老師們歌曲的拍子該如何抓，音準要怎麼唱才能準，著急的模樣讓其他人感到相當有趣，甚至想說她的錄音會花費許多時間，但沒想到于美人半小時內就錄製完畢，讓在場的人都大吃一驚，于美人也露出得意的微笑。

此次的防疫歌曲《愛的勇氣》是為了感謝政府以及醫護人員站在第一線進行防疫的工作，守護台灣人民的健康，歌曲歌詞內容更提到在這艱難時期不能悲傷，也不能放棄，要相信有美好的未來在等待著大家，勵志的歌曲讓這嚴峻的防疫期間多了一份溫暖，完整歌曲將在今(20日)於YouTube首播。

(中時 )