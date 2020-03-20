今午地牛翻身！12:11，在宜蘭海域發生規模4.6有感地震，震央位於宜蘭縣政府東南方57.3公里的東部海域，地震深度為26.4公里。根據氣象局地震測報中心資料，此起地震最大震度，宜蘭、花蓮2級、南投1級。

(中時電子報)