12：11地牛翻身！宜蘭規模4.6地震 最大震度2級 12:202020/03/20 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今午12:11:宜蘭海域發生規模4.6地震。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今午地牛翻身！12:11，在宜蘭海域發生規模4.6有感地震，震央位於宜蘭縣政府東南方57.3公里的東部海域，地震深度為26.4公里。根據氣象局地震測報中心資料，此起地震最大震度，宜蘭、花蓮2級、南投1級。 (中時電子報) #宜蘭 #地震 #地牛翻身 #區域 #花蓮 #東部海域 #震度 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄中山工商女排HVL奪冠 隊史12座金杯 17:552020/03/16 生活 黃金期貨收跌2％ 白銀暴跌12％ 06:012020/03/17 財經 川普表示美國可能會陷入衰退 道瓊收盤大跌三千點 06:032020/03/17 財經 11歲女童與父母口角後墜樓 清晨宣告不治 10:142020/03/17 社會 11歲女童深夜玩平板電腦 父責罵後輕生 12:022020/03/17 社會 要拚雙雄！半年後換iPhone 5G 遠傳出招了 11:382020/03/18 財經 《業績-航運》捷迅108年獲利創次高，EPS 4.6元 13:072020/03/18 財經 赴歐押解詐欺犯 11名國際刑警居家檢疫 11:442020/03/19 社會 《業績-光電》玉晶光2月EPS為1.17元，3月可望勝2月 16:482020/03/19 財經 蘋果大陸官網開啟限購 每人最多買兩支iPhone 11:082020/03/20 財經 生活熱門新聞 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 南部大學再添一確診！校方：法國同行11人隔離中 - 生活 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 返台遭謾罵 美留學生痛訴：很抱歉但我要回家 - 生活 西班牙返台留學生「同系3確診」 指揮中心緊急採檢37人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。