北市警1位周姓員警，因見到黃姓女網友在IG上的照片很正，好奇下竟偷查對方個資。黃女陰錯陽差下意外得知此事，怒向警政署檢舉，周姓員警被約談後竟還謊稱是「臨檢」，為了公務才如此，但仍被戳破，法院最後依《偽造文書罪》判刑1年，得緩刑3年，同時得賠償黃女50萬元。

據悉，遭濫查個資的黃女任職金融界，2年多前與友人在網上吵架，對方氣憤下稱「有請警察朋友查出妳有前科」，讓黃女起疑有人洩漏此事，一怒下向警政署檢舉，政風室也查到是任職北市警中正一分局的周男所為，將他約談。

周員被約談、寫報告時辯稱，是因為曾臨檢黃女，才會查她個資，屬公務目的不違法，但政風室卻查出黃女住南部，周所稱的臨檢時間，她根本未北上，周男才坦承是無聊上網，發現黃女漂亮才想「了解她背景」，但自己與黃女友人並不認識，也未告知該友人黃女有前科。

周男被依違反《個資法》及《刑法》偽造文書罪送辦後，檢方先認定他雖查了黃女個資，但並未外洩不起訴，然而寫報告時謊稱「臨檢才查個資」1事，仍涉偽造文書罪嫌依法起訴，院方今認定有罪，判刑1年、緩刑3年，同時須賠償黃女50萬元。

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(中時電子報)