劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

大陸網友表示羨慕。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

長期定居大陸的女星劉樂妍日前被爆返台治病住進加護病房，還一度傳出她有和新冠肺炎確診案例的接觸史，但被她否認。今(20日)劉樂妍分享近況終於出院了，相關單位幫她調來防疫計程車接送回家，路上她和小黃司機攀談，才得知對方是自願加入防疫計車隊，但司機不能亂接工作，10幾天才能接送一個客人，每天有政府3500元的補助，引來大陸網友驚嘆難怪蔡英文能選上。

劉樂妍今先發文嗆聲向媒體亂爆料的網友，她說每次看到自己的新聞都有人嗆：「台灣沒人認識妳」，但既然她不紅何必要爆料給記者，「你們這樣子做，會讓我一直一直一直一直的有上不完的版面。這些版面都是你們給我的！」劉樂妍還笑說要跟討厭她的台獨與綠媒說感謝，「謝謝你們讓我成為媒體寵兒」。

話鋒一轉，劉樂妍透露自己終於出院了，但因在台灣屬於仍需在家居家自主檢疫管理14天的族群，因此得坐防疫計程車，上車後她發現醫院明明在台北市，車卻是從新北市來的，讓她忍不住問原因，司機則回自己是接到任務才趕來的，「等你這一個客人，我等了十幾天了」。

該名防疫計程車司機更說，在這個車隊政府一天有3500元的補助，但除了接受這類與疫情有關的乘客，不可以隨意在街上跑，當時他沒想太多就報名，起初扼腕客人很少，後來才知道每接一個客人須隔離14天，而在這段期間天天可領3500元，現在反而其他人都很羨慕他。

劉樂妍笑說：「然後我這一趟的車費我還要給你270！？哇塞，你發財了！！」反問微博網友：「大家羡慕民進黨政府給計程車司機的補助嗎？我真的羡慕的都想開車了。」其他人回：「福利還是蠻好的，怪不得英文菜能選上」、「看來台灣政府很有錢啊！」、「羨慕，十幾天才出車一次！！！躺賺700一天！！」、「注意安全，台灣疫情其實沒大陸安全」。

(中時電子報)