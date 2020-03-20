受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運各項資格賽、積分賽已經全面停擺，而參賽名單卻只產生了57％。中華奧會表示，國際奧會（IOC）17日宣布替代方案，如果資格賽或積分賽無法舉行，將按照過去的比賽成績、國際排名做為參考，由於我國棒球目前世界排名第4，若6搶1最終資格賽無法打，可能是台灣利多。

中華奧會今由顧問孫立群向外界說明IOC決策，已取得東奧門票的選手不受影響，剩餘43％的參賽資格，如果資格賽和積分賽無法進行，將依照國際排名或過去成績，及符合現有奧運資格取得規定的原則，如採用排名或洲際／區域賽事成績，來進行分配。

東奧棒球6搶1資格賽，原訂4月初在台灣舉行，後來世界棒壘球總會因應新冠疫情，決定將比賽延到6月17日。而原訂3月下旬舉辦的美洲區資格賽也宣布延賽，且尚未決定新的比賽日期，同樣充滿不確定性。

孫立群表示，6搶1能否如期舉行，目前也不知道，由於中華隊去年在世界12強賽拿到第5名，目前世界排名高居第4，如果最終資格賽不辦，我國仍占據相對有利的參賽位置。

(中時 )