新北市三峽國光青年社宅。（新北市城鄉局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市三峽國光青年社宅2月14日完成抽籤，3月23日起陸續安排正取民眾看屋、選屋，考量新冠疫情延燒，新北市城鄉局安排5天看屋、選屋分流人潮，並以小時為單位，每時段看屋人數以8組、1組最多2人為限，看屋前須測量體溫，每小時噴灑酒精做好環境消毒；另28日開放民眾免費參觀。

新北市城鄉局長黃一平表示，三峽國光社會住宅位在三峽區三樹路與國光路交叉口，鄰近國家教育研究院、台北大學、三峽北大國小及三峽老街商圈等，還有公車直達土城永寧捷運站、新北市政府及台北市政府等，周邊生活機能便利。

黃一平指出，三峽國光社宅2月14日完成抽籤，這次將看屋及選屋活動同時舉辦，從3月23日至3月27日共分5天進行，現場皆有專人導覽，不僅分散人潮，民眾也可當天決定心儀的房間。

此外城鄉局指出，3月28日開放有興趣民眾自由參觀，配合防疫措施，每時段（半小時為一時段）以10組（含現場候位民眾）為看屋上限；近期已陸續寄送看屋、選屋通知單，接獲通知的民眾可於通知單上所安排的時段前往現場看屋及選屋。

(中時 )