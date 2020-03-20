北部某高中因一班有兩名學生確診，造成全校停課，隨著新冠肺炎疫情升溫，校園防疫讓老師及家長很擔憂，國民黨立委林奕華今與家長及教師團體舉行記者會，呼籲政府提升校園防疫措施，包括師生每周每人5片口罩配送到校、學校配置紅外線體溫儀，並把全校教職員工都定義為「廣義防疫人員」，提供充足防疫物資，避免校園成為疫情的破口。

中央疫情指揮中心昨公布第103例新冠肺炎確診，為59例的同班同學，恐有效員感染的疑慮。林奕華表示，同一班級座位都很近，容易有感染風險，蔡英文總統說未來兩周是關鍵，校園防疫、遠端教學是否到位應該要檢視，呼籲政府在關鍵時刻配給師生每人每周5片口罩，並提升校園防疫措施。

台北市教師會理事長葉青芪說，自從校園出現疫情後，老師除擔任另類防疫人員替孩童健康把關，還要注意自身健康，如今出現同班同學被傳染，呼籲中央檢視訂定校園防疫SOP；此外，無症狀染病越來越多，先前國家政策是沒發生異狀不用戴口罩，現在校園可能成為群聚感染的溫床，中央應該重新檢視政策及停課標準。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉提出3點訴求，包括師生每周每人配送5片口罩到學校、千人以上大校紅外線體溫儀迅速購置定位、四技二專統一入學測驗及大學入學指定科目考試範圍先確認，呼籲教育部重視停課問題，明定第6冊不列入考試範圍，避免考試不公及限期補課問題。

教育部國民及學前教育署專門委員詹雅惠說，針對校園第一線防疫人員，像是護理師、警衛、交通車駕駛等，17日起陸續配送防疫物資到學校，各縣市1000人以上的學校，可以訂購紅外線體溫儀，總計補助防疫經費達1億5000餘萬元，減輕校園防疫行政負擔；遠端教學部分，教育部3月12日訂定資訊設備借用計畫，協助縣市政府跟學校，若有需求可以協助孩童線上教學使用。

(中時 )