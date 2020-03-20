新冠病毒襲捲全球，意外引發美中政治口水戰，雙方對病毒起源與名稱爭執不休，而早已親自參戰的美國總統川普已連續數日在疫情記者會上公開使用「中國病毒」，而媒體在19日記者會上更捕捉到川普的講稿中，原本寫「冠狀病毒」（Corona Virus），「冠狀」一詞已被劃掉，改成「中國病毒」（Chinese Virus）。

Pres. Trump crossed out 'corona' in his prepared remarks, changing the phrase to 'Chinese Virus.' Advocacy groups have documented a rise in hate crimes and hate speech against people of Asian descent since the beginning of the pandemic. pic.twitter.com/b6YOfMhfVY — NowThis (@nowthisnews) March 19, 2020

綜合外電報導，在疫情在美爆發之初，川普仍在公開場合上稱病毒為「外國病毒」，但自大陸外交官趙立堅在沒有證據情況下指控「美軍可能帶疫情進入武漢」，引起美方強烈抗議，川普也從此親自加入了這場名稱口水戰，改稱「中國病毒」，並堅稱無關種族歧視，只是純粹描述病毒起源。

而華盛頓郵報（Washington Post）攝影記者在19日的記者會上，捕捉到川普的演講稿中，已將「冠狀病毒」一詞中的「冠狀」劃掉，改成「中國病毒」，顯示無論外界如何批評，鐵了心要稱「中國病毒」。

不過川普接連公開稱「中國病毒」也引起抨擊，先前針對美國共和黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）使用此一詞時，美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）就曾表示，「中國病毒」一詞描述病毒是錯誤的；而世界衛生組織突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）對此警告，中國病毒此一說法恐會不經意的導致「種族描述」，且當年H1N1大流行時，WHO也沒稱「北美病毒」。

(中時電子報)