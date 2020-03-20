中央流行疫情指揮中心日前宣布，19日後所有入境旅客一律居家檢疫14天，由於事出突然，新制上路第一天桃園機場防疫車隊數量不足，導致排隊人龍無法消化，經機場公司緊急調度協調支援車輛，排隊情況20日顯著改善。
根據中央流行疫情指揮中心規定，居家檢疫者不得搭乘大眾運輸工具，只能由親友接送或是乘坐防疫車隊車輛，但是現在所有入境旅客一律都要居家檢疫，因此機場防疫車隊成了大多數旅客的首選；雖然桃園機場備有防疫車隊，但是數量無法應付暴增的旅客量，使得19日出現數百公尺的候車人龍，等車時間超過1小時，旅客莫不抱怨連連。
為避免重蹈覆轍，機場公司啟動應變計畫並擴充車隊規模，並安排400輛排班計程車、200輛租賃車及50輛巴士，其中還包括前來支援的松山機場排班計程車，雖然20日早上依舊還有上百公尺排隊人潮，不過候車的時間已經大幅縮短。
桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易說，19日當天由於搭車旅客爆量，現有的防疫計程車根本不敷使用，於是緊急徵調更多排班計程車加入，再加上前來支援的松山機場防疫計程車，使得20日旅客等車的時間減少一半以上。
(中時 )
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