北市推出檢疫者家人住旅館補助7000元，有民眾抱怨不夠，台北市長柯文哲20日表示，不可能免費讓大家去住，以部分負擔概念補助民眾，旅館業現在很慘，對業者來講也增加一個業務。

北市防疫旅館數量不足，市府建議居家檢疫者待在家中，同住的家人可入住北市旅館，住滿後每人可獲7000元補助。不過，有民眾認為北市旅館費用高，這樣根本不夠。

柯文哲表示，像健保藥費如果百分之百免費的話，大家就亂用，旅館免費的話，大家都會想說去住看看好了，不可能嘛，且旅館有貴有便宜，以部分負擔概念補助民眾。

他指出，這段期間有大量留學生從歐美回來，接受檢疫的話，北市很多家庭房間沒有幾個，甚至住在套房，廁所、浴室若共用怎麼居家檢疫？這會有困難，所以想出一個方法，要被檢疫者住家裡，正常的住旅館，檢疫旅館設立不方便，旅館收一個正常的人就沒有問題。

柯說，對旅館來講也增加一個業務，現在旅館業很慘，用部分負擔方式鼓勵正常家人住旅館，需要檢疫的住家裡，如此推行比較順暢。

有民眾抱怨旅館很貴，柯文哲則回應，台北市什麼都貴啊，不是只有旅館貴，但是對很多航空公司、外國人來，基於交通方便還是喜歡住北市。

外界好奇旅館補助有向中央爭取嗎？柯文哲說，這是地方政府可決定的我們就出，北市第一災害準備金有7億，第二預備金也還有大概7億，大概下禮拜一會發布台北市的緊急紓困方案，「我很怕一些企業撐不住倒閉」，一倒閉的話，很多人失業會很麻煩，所以營業額會下降超過50％的企業，還是會優先搶救，原則上是至少不能倒閉。

(中時 )